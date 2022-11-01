Эксперты объяснили, почему iPhone из США или Китая может перестать работать в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты объяснили, почему привезенные из США или Китая гаджеты могут оказаться бесполезными в России. Такая техника порой отказывается работать и превращается в ненужный хлам, не выполняя часть своих функций.

Причина в технических настройках. Любой телефон имеет определенные частотные диапазоны, на которых он работает. Порой они не совпадают с теми, что покрывают территорию России.

Информация не секретная, ее можно найти на коробке от устройства. Производитель называет диапазоны бэндами, но покупатели не всегда обращают на них внимание.

Смартфоны выпускают для разных регионов мира. Но перед тем, как персонализировать устройство под ту или иную страну, производитель изучает рынок, технические особенности работы на месте, чтобы устройство не оказалось бесполезным.

- Например, смартфон для рынка Индии, а российский покупатель приобретает его на «Алиэкспрессе» и получает аппарат, где не работает интернет. У моделей iPhone та же история, - рассказывает e-commerce-эксперт Дмитрий Лобанов.

Итак, что же надо проверить на устройстве, чтобы оно работало в России?

- Важны следующие частотные диапазоны LTE (Band): 3, 7, 20 и 38. Если на коробке в списке бэндов есть все эти номера, то смартфон покупать можно, — объясняет эксперт по технологиям Артем Суровцев.

Такие показатели обеспечат работу устройства в любой российской сотовой сети, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Тем временем, в российских магазинах появились смартфоны с ограниченным функционалом. Так, в одних нельзя отключить звук камеры из-за японских правил защиты приватности, а в устройствах из арабских стран отключена функция FaceTime. Они прибыли в страну по параллельному импорту, сообщает "Москва 24".

Иностранные инвесторы, связанные с китайским брендом Huawei, могли повлиять на решение компании о прекращении поставок смартфонов в Россию, передает телеканал "360".