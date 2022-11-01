В Минфин США допустили отгрузку российской нефти "без потолка цен" до 19 января 2022 года Фото: REUTERS

В Министерстве финансов США заявили, что танкеры с российской нефтью, которые загрузили до 5 декабря 2022 года, должны будут разгружены до 19 января 2023 года. При таких условиях, транспортировщики нефти не попадают под установленный Белым домом “потолок цен”. Об этом говорится на сайте Минфина США.

В ведомстве уточнили, что такой порядок утвержден для партий нефти из России, которые остались в пути после установленного ценового режима от 5 декабря 2022 года. Их примут по прежней цене. Однако при этом они должны отгрузить транспортируемую продукцию до 19 января 2023 года, чтобы получить расчет по ценам до введенного режима.

Определение ценового потолка в отношении российской нефти обсуждалось на протяжении 2022 года. В какой-то момент Соединенные Штаты оказались вынуждены пересмотреть условия потолка цен на нефть из России в сторону их смягчения.

Тем не менее страны «Большой семерки» озвучили предположительный лимит цен на нефть из России на основе диапазона от 63 до 64 долларов за баррель, рассказали источники, знакомые с планами G7. Ожидается, что мировое сообщество примет решение по этому вопросу к 5 декабря 2022 года.