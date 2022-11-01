Володин заявил о невозможности возобновления зерновой сделки из-за действий Киева

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина использовала коридор безопасности для террористических атак против Черноморского флота России, поэтому возобновление зерновой сделки на прежних условиях невозможно. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин во вторник, 1 ноября 2022 года.

"Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Зерновой сделки на прежних условиях быть не может".

Председатель Госдумы подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский перечеркнул все договоренности, в очередной раз продемонстрировав террористическую сущность киевского режима.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерства обороны России сообщило, что атака украинских беспилотников в Севастополе была направлена против кораблей Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность "зернового коридора".

Напомним, министерство иностранных дел РФ проинформировало, что за время реализации "продуктовой сделки" России, Турции, Украины и Организации объединенных наций (ООН) задержано свыше 70 судов за нарушения правил судоходства или попытки контрабанды, а некоторые из них и вовсе отстранены.