Режим ограничения полетов сохранен в 11 аэропортах России Фото: REUTERS

Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России до 9 ноября текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 09 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Воронеж, Курск, Липецк, Белгород, Брянск, и Элиста.

Российским авиакомпаниям также советуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам при помощи аэропортов Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, а также Ставрополя и Москвы.

Напомним, Росавиация заявила о закрытии части воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля текущего года. Позже неоднократно принимались решения о продлении режима временного ограничения полетов.