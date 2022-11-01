Больше половины россиян не видят смысла в особых условиях по вкладам для людей с низкими зарплатами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута сообщил, что доходность по вкладам для людей с невысоким доходом будет на 1% выше ключевой ставки.

Речь идет про людей, которые получают зарплату до 30 тысяч рублей. Сделано это для того, чтобы поддержать данную категорию граждан. Но больше половины россиян не видят никакого смысла в нововведении, так как у данной категории граждан нет накоплений, которые можно разместить на банковских счетах. Таковы результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования MoneyMan.

Помимо повышенного процента, обсуждается и порог вклада – 100 тысяч рублей. Но накопить такую сумму при невысокой зарплате крайне проблематично.

В итоге 52% не видят в них смысла, потому что не имеют возможности откладывать деньги. 30% респондентов считают предложение актуальным и востребованным, а 15% идею поддерживают, но уверены, что надо сделать условия более выгодными. Оставшиеся 3% затруднились с ответами.

- Результаты опроса показывают относительно невысокий уровень востребованности таких вкладов. Прежде всего — из-за отсутствия у их потенциальной аудитории свободных денег», — говорит «Газете.ru» гендиректор MoneyMan Сергей Весовщук.

Тем временем, аналитик Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам избавиться от валюты и купить золото. Еще в апреле стало ясно, что капитальные потоки финансов ограничат, рубль будет укрепляться, а все валютные вклады станут рублевыми, сообщает телеканал "360".

Финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT, как рационально инвестировать средства, а также дал советы по их сбережению. Для долгосрочных инвестиций подойдет недвижимость. Сейчас застройщики предлагают скидки до 30%. Вероятно, что дисконт может быть еще больше. Покупать лучше готовое жилье или на финальной стадии строительства.