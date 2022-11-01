Политолог Солонников спрогнозировал, Россия или США станет ключевым партнером Бразилии Фото: REUTERS

В Бразилии в третий раз к власти пришел Лула да Силва. Политик победил с минимальным перевесом на выборах и возглавил страну. Политолог Дмитрий Солонников прогнозирует, каким направлением он поведет государство и станет ключевым партнером: Россия или США.

Аналитики прогнозируют резкий поворот страны в сторону России. На это указывает критика Лулы де Силвы в адрес Владимира Зеленского, НАТО и Евросоюза, а еще он не раз говорил, что санкции в отношении Москвы – это ошибка.

Но политолог подчеркивает, что не все так просто. Фигура бразильского президента не такая однозначная, как может показаться.

Так как он был одним из создателей БРИКС, то можно надеяться на лояльность к России в рамках этого сотрудничества. Но не стоит забывать, что он левый кандидат, а значит близок Белому дому.

- У него были неплохие отношения с Бараком Обамой, но очень негативные с Трампом. И у него достаточно позитивные отношения с Брюсселем, - говорит политолог Пятому каналу.

Сценарий ситуации во многом будет зависеть от промежуточных выборов в Конгресс США, они обозначат перспективы изменений в Белом доме на последующие два года.

Тем не менее, де Силва будет выстраивать более тесные отношения с Китаем, Россией и Индией.

- Но в целом принципиально ничего не изменится. Бразилия не станет ни в коем случае противником России, и сохранит, скорее всего, такой же нейтралитет в отношении специальной военной операции, - полагает эксперт.

А тот факт, что президент Бразилии будет лоялен и США и РФ, может стать хорошим каналом информации по поиску компромиссов.

- Очевидно, что отношения России и Бразилии с приходом Лулы да Силвы будут развиваться в конструктивном ключе. Бразилия не будет присоединяться к той антироссийской кампании, которую США пытаются всем навязать, - высказал свою точку зрения RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева сказала "Известиям", что сотрудничество РФ и Бразилии имеет все шансы стать успешным.

- Новый бразильский лидер будет придерживаться курса на многовекторность. Ему также интересно и сотрудничество и с США и с ЕС, - сказала она.