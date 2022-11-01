Чернышенко заявил, что Россия входит в топ-10 стран по числу иностранных студентов

Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия входит в десятку стран мира, где учится больше всего иностранных студентов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Отечественное образование всегда пользовалось популярностью среди граждан других государств, - уточнил Чернышенко. - Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов".

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, по итогам 2021 года количество иностранцев в российских учебных заведениях увеличилось на 26 тысяч человек, достигнув 324 тысячи человек.

Одной из возможностей поступить в аспирантуру и магистратуру российского университета без вступительных экзаменов станет Олимпиада Open Doors. По словам Чернышенко, на сегодняшний день в ней зарегистрировались уже порядка 30 тысяч человек из 176 стран, а за пять лет проведения мероприятия количество участников превысило 245 тысяч.

Первый этап Олимпиады пройдет с 12 по 21 декабря 2022 года, второй - с 10 по 19 января 2023 года, третий этап для участников трека аспирантуры продлится с 11 февраля по 9 марта.

Для участников доступно 14 профилей. С их списком можно ознакомиться на сайте проекта. Заявки принимаются до 10 декабря 2022 года по ссылке. Обязательное условие для участников – наличие высшего образования либо обучение на последнем курсе вуза.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Чернышенко сообщил, что к реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" подключилось 69 регионов.

Вице-премьер напомнил, что федеральный проект разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Среди студентов, заинтересованных в карьерной траектории технологического предпринимателя, наиболее популярными направлениями для стартапов стали "Цифровые технологии", "Новые приборы и интеллектуальные и производственные технологии", а также "Креативные индустрии".