Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на угледарском направлении

Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союзные войска продвигаются на угледарском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 1 ноября 2022 года. Его слова приводит ТАСС.

Других подробностей боевых действий на территории ДНР чиновник в беседе с агентством не сообщил.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце октября Денис Пушилин заявил о проведении нового обмена пленными с Украиной. Врио главы республики отметил, что договоренность об обмене военнопленными была достигнута в ходе длительных переговоров с украинской стороной.

В тот же день Денис Пушилин сообщил, что российским войскам удалось добиться успехов практически по всей линии фронта в ДНР. По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.