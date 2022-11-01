Воздушная тревога объявлена по всей Украине 1 ноября 2022

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации во вторник, 1 ноября 2022 года.

Напомним, что аналогичная мера принималась и в понедельник. В этот день сирены выли также во всех украинских регионах, в том числе в столице - в Киеве.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин раскрыл признал, что массированные удары по инфраструктуре Украины отчасти являются ответом на атаку беспилотников против Черноморского флота в Севастополе.

Напомним, глава Киева Виталий Кличко сообщил западным журналистам, что Украине срочно требуются поставки с Запада одеял и генераторов для согрева населения государства, иначе жители страны могут "замерзнуть на смерть".