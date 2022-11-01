Путин поздравил судебных приставов Федеральной службы с профессиональным праздником Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником и пожелал успехов и воплощения в жизнь поставленных планов. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ФССП России проделала большую, содержательную работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, реализацию государственной политики в сфере исполнения судебных актов, укрепление гарантий безопасности и порядка, утверждение принципов справедливости", - резюмировал президент.

Он также отметил важность задач, которые стоят перед судебной службой России и "требуют от каждого из вас исключительной компетентности, безупречных личных качеств, верности профессиональному долгу".

Путин также выразил надежды на добросовестный труд работников этой сферы и в перспективе внедрение передовых технологий, которые усовершенствую управленческие подходы к решению проблем.

Напомним, 30 октября Владимир Путин поздравил специалистов в области транспорта с днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.