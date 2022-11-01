Бирюков: начали второй этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал подробнее о капремонте Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы. Специалисты завершили первый этап работ, обновив крайние левые полосы в центральном тоннеле. Теперь стартовал второй этап масштабного ремонта. В порядок приводят крайние правые полосы и соседние въездные и выездные тоннели.

«Во время проведения ремонта движение в тоннельном комплексе полностью не прекращается, перекрывается по одной полосе в каждом направлении», - отметил заммэра.

По его словам, в тоннелях на въезд и выезд с движением по одной полосе зона ремонта закрыта ограждениями. При этом здесь могут проехать автомобили.

«С момента ввода в эксплуатацию в 2000 году тоннельный комплекс ни разу капитально не ремонтировался, - напомнил Бирюков. - Со временем в нем возникли повреждения стен, обветшали перекрытия, разрушились деформационные швы».

КОНКРЕТНО

Во время капремонта:

- в центральном тоннеле смонтируют инженерные коммуникации;

- параллельно в соседних тоннелях обновят облицовку, деформационные швы, светильники;

- полностью заменят системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения;

- восстановят покрытие стен и потолков тоннелей;

- после всех работ заново уложат асфальт.

Обновление Новокутузовского тоннельного комплекса планируют завершить в третьем квартале 2023 года.