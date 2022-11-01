В Генштабе России назвали численность добровольцев в спецоперации на Украине

Свыше 15 тысяч россиян вошли в добровольческие отряды во время спецоперации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала специальной военной операции на Украине в добровольческие отряды вступили свыше 15 тысяч россиян. Об этом заявил начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов на заседании Совета Федерации РФ.

"В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек", - уточнил Туляганов.

По его словам, в это число входят граждане страны, которые самостоятельно обратились в военкоматы с соответствующей просьбой как до объявления частичной мобилизации в стране, так и после.

Как ранее писал сайт KP.RU, Государственная дума России приняла закон, который закрепляет статус добровольческих формирований. Согласно документу, статус добровольцев будет приравнен к статусу военнослужащих по контракту.

Как отмечается в законе, добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны России по решению президента. Они будут содействовать выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании российских войск за рубежом.