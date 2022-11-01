Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, который предполагает не брать в расчет доходы мобилизованных россиян при оценке нуждаемости их семей для получения выплат по соцподдержке населения. Документ размещен на сайте кабмина.

"Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне", - говорится в сообщении.

Рассчитывать на помощь со стороны государства могут семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека относительно региона. Соцподдержка оказывается в виде пособий беременным, которые встали на учет на раннем сроке, выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, а также соцконтракт после рождения или усыновления первого или второго ребенка.

"Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации", - добавляется в сообщении.

В Минтруде РФ уточняется, что аналогичный подход, вероятно, применят и при расчете универсального пособия, которое будет назначаться с 1 января 2023 года.

Напомним, 18 октября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных. Граждане смогут получать от 7 до 14 тыс. рублей с 1 января 2023 года.