Совет Федерации заявил, что при нем не существует "совета блогеров"

Совета блогеров при Совфеде не существует. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

При Совете Федерации РФ не существует такого органа, как "совет блогеров". Об этом говорится в сообщении телеграм-канала верхней палаты российского парламента во вторник, 1 ноября 2022 года.

"Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор Совета блогеров, действительно является координатором секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре", - говорится в тексте поста.

В Совфеде подчеркнули, что позиция и инициативы Рытвиной не отражают мнение сенаторов. В связи с нарушениями регламента работы секции и заявлениями от имени "несуществующей организации" решено исключить координатора из состава экспертов.

Как ранее писал сайт KP.RU, средства массовой информации сообщили, что "совет блогеров" при Совфеде РФ направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву письма с просьбой пересмотреть блокировки социальных сетей Instagram* и Facebook*.

Напомним, американская компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации России и телеканала "Вместе РФ" на видеохостинге YouTube.

В Совфеде отметили, что ожидали подобного развития событий и поэтому активно развивали площадки на российских платформах, чтобы населению страны был доступен весь видеоконтент о работе сенаторов, обсуждаемых на заседаниях вопросах и актуальной повестке сегодняшнего дня.

* запрещенные в России экстремистские организации, принадлежащие корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, а ее работа также запрещена на территории РФ