Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства

Олег Тиньков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Миллиардер и бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков удалил пост о том, что отказывается от российского гражданства.

Соответствующая запись появилась на странице бизнесмена в запрещенной в России экстремистской организации Instagram* 31 ноября 2022 года.

После публикации ряда средств массовой информации о решении Тинькова отказаться от паспорта гражданина России пост был удален.

Как ранее писал сайт KP.RU, в мае 2022 года Олег Тиньков опубликовал в социальных сетях пост после того, как продал свою долю в головной компании Тинькофф Банка компании "Интеррос" Владимира Потанина. В нем предприниматель заявил, что у него "не осталось ничего в России", а принадлежащие его семье бренды Tinkoff и La Datcha покидают страну.

* запрещенная в России экстремистская организация, принадлежащая корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, а ее работа также запрещена на территории РФ