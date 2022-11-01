В МИД Северной Кореи заявили, что сценарий ядерной войны США с КНДР вступил в финальную фазу

Представитель МИД КНДР заверил, что США “заплатят равнозначную цену” в случае применения силы в адрес Северной Кореи Фото: REUTERS

Представитель северокорейского МИД, слова которого приводит агентство ЦТАК, считает сценарий ядерной войны США с КНДР близким к финальной стадии. Говоря об этом, он подчеркивает совместные учения Южной Кореи и США.

"Все факты отчетливо демонстрируют, что американский сценарий ядерной войны с КНДР вошел в финальную стадию", - подчеркнул дипломат.

Он напоминает, что всего лишь через несколько дней после проведения с 17 по 28 октября 2022 года на всей территории Южной Кореи военных учений начался “Хогук”. По словам представителя МИД КНДР, это крупномасштабные учения по маневрированию объединенных воздушных сил США и Южной Кореи “Vigilant Storm”.

"Нигде в мире не проходят столь агрессивные военные учения, как те, которые проводят Соединенные Штаты и их последователи", - говорится в тексте публикации.

Он также подчеркнул, что "США - единственная страна в мире, главной целью ядерной программы которой является свержение режимов, они должны быть готовы заплатить равнозначную цену в случае попытки применить силу против КНДР".

Министр утверждает, что Северная Корея готова сделать все необходимые шаги для защиты суверенитета государства, безопасности народа и территориальной целостности от внешних военных угроз. “Если США все же прибегнут к серьезной военной провокации, мы будем рассматривать более усиленные шаги следующего этапа”, - заключил он.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын 9 сентября объявил, что переговоров по денуклеаризации КНДР не будет. Он объяснил это принятием нового закона, закрепляющего статус ядерной державы.