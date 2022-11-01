Частичная мобилизация в России завершена и отдельного указа президента для этого не требуется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на вопрос, будет ли отдельный указ президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации в стране.

"Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется", - приводит слова Клишаса ТАСС.

Как ранее писал сайт KP.RU, Генеральным штабом Вооруженных сил России направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. В дальнейшем войска планируют дополнять за счет добровольцев и контрактников.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России. Об этом он объявил 31 октября во время выступления на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана.