Олег Тиньков заявил о начале процесса отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что начал процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка.

«Я начинаю процесс отзыва своего брэнда «Тинькофф» из банка», – написал бизнесмен в Instagram*.

Как писал сайт KP.RU, накануне Тиньков принял решение отказаться от российского гражданства. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram. Позже сообщенние исчезло.

Предприниматель заявил, что уже направил все необходимые документы для своего выхода из российского гражданства в компетентные органы. Также он пояснил, что не хотел, чтобы теперь его называли в публичном пространстве «российским бизнесменом».

Напомним, ранее Тиньков перестал быть совладельцем и акционером «Тинькофф банка». О сделке с «Интерросом» о продаже акций кредитного учреждения стало известно 29 апреля 2022. Бизнесмен сообщил, что собирается уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей.