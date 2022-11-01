Мишустин обвинил Запад в навязывании своих правил вопреки новому миропорядку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страны Запада пытаются навязать свои правила, несмотря на формирование нового мирового порядка, считает председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Наперекор этим глобальным тенденциям коллективный Запад продолжает попытки навязать собственные правила. В ход идут незаконные санкции, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, шантаж и провокации. Все это негативно влияет на архитектуру глобальной безопасности и экономическую стабильность», – заявил он заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как отметил премьер-министр РФ, действия Запада влияют на замедление темпов роста мировой экономики, волатильность на энергетических, продовольственных и финансовых рынках. Вместе с тем, считает глава кабинета министров, устанавливается более справедливый миропорядок, а ШОС продолжает развиваться и повышать свою роль в решении международных проблем и поддержании безопасности на всем евразийском пространстве.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что новый миропорядок должен основываться на законе и правилах.