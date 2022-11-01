Вашингтон приготовил Киеву неожиданный "подарок"

Вместо новейших систем ПВО США планируют поставить Киеву разработки 60-х годов, которые не успели утилизировать Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты, обещавшие Украине поставить системы противовоздушной обороны (ПВО), приготовили Киеву неожиданный "подарок" в виде устаревшего вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Вашингтон предложит Украине попытаться бороться с российскими "Калибрами" и дронами-камикадзе с помощью зенитно-ракетных комплексов MIM-23 HAWK, которые начали свой военный путь в 60-х годах и уже давно сняты с вооружения.

Американцы дали союзникам опробовать данные ПВО еще в Шестидневной войне 1967 года в Израиле, где те продемонстрировали особую "любовь" к "дружественному" огню, сбив несколько собственных истребителей. После этого системы прошли модернизацию и в Войне Судного дня уже сумели сбить 17 самолетов и вертолетов противника.

В 90-х на MIM-23 HAWK установили новые радиолокационные средства обнаружения, повысили их устойчивость к радиоэлектронной борьбе и немного улучшили ракеты. Но даже это продлило их жизнь только до 2002 года, когда последние образцы были сняты с вооружения.

После 20-летней консервации устаревшие системы ПВО, которые так и не дождались утилизации, теперь планируется направить на Украину.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты сообщили, что Бундесвер вопреки призывам канцлера Германии Олафа Шольца о создании "самой оснащенной армии в Европе" испытывает нехватку арсенала в связи с поставками вооружения в Украину.

Напомним, генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов выразил мнение, что Россия может лишить киевский режим поставок вооружения с Запада, если ударит по пунктам замены колесных пар грузовых поездов на Украине.

Дело в том, что колея в постсоветском пространстве шире, чем в других странах Европы, следовательно, чтобы доставить грузы по железной дороге, необходимо менять колесные пары составов.