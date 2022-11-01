Лавров назвал конфликт на Украине частью борьбы США с многополярным миропорядком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

События на Украине стали частью борьбы Соединенных Штатов против многополярного миропорядка, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это не какой-то очередной региональный конфликт, а часть разворачивающейся борьбы за будущее мирового порядка. Мы стали свидетелями непрекращающихся усилий США затормозить процесс формирования многополярного мироустройства, в том числе через продвижение концепции порядка, основанного на правилах», – сказано в обращении главы МИД к участникам Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Как отметил дипломат, сегодня западные лидеры открыто это признают и заявляют о своем превосходстве над другими цивилизациями. По мнению Лаврова, геополитическая ситуация сейчас сильно обострилась, и западные страны ведут против России полноценную гибридную войну с целью подорвать ее экономику и «расшатать внутриполитическую стабильность».