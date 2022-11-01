Комитет Совфеда поддержал закон о мобилизации граждан с неснятой судимостью

Совфед готовится принять закон, разрешающий мобилизацию россиян с непогашенной судимостью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Социальный комитет Совета федерации во вторник, 1 ноября 2022 года, поддержали закон о привлечении к службе по мобилизации ряда категорий граждан с непогашенной судимостью. Поправки планируется рассмотреть на пленарном заседании верхней палаты российского парламента уже в среду.

На данный момент имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления не подлежат призыву к службе по мобилизации. Согласно новой формулировке, призывать не намерены осужденных за угон транспорта, педофилию, захват заложника, теракт, организацию незаконного вооруженного формирования, незаконное обращение ядерных материалов, а также госизмену, посягательство на жизнь госдеятеля, шпионаж, насильственный захват власти, мятеж и по некоторым другим статьям УК РФ.

Кроме того, принята поправка, которая предусматривает альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, который продолжит работать на прежних местах, в то время как проходящие альтернативную службу в организациях, подведомственных государственным органам, могут направляться для прохождения альтернативной службы как гражданский персонал в войсках.