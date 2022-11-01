Суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 2 миллиона рублей за отказ удалить недостоверные данные о спецоперации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мировой суд Москвы оштрафовал благотворительную организацию Wikimedia на 2 миллиона рублей за отказ удалить недостоверные сведения о российской военной спецоперации на Украине.

«Суд признал виновной организацию Wikimedia по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещенной в РФ информации») и назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 миллиона рублей», – передает ТАСС сообщение судебного участка мирового судьи №422 Таганского района Москвы.

Как уточнили в суде, штраф был наложен за отказ удалить две статьи из «Википедии»: «За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России» и «Оценка вторжения России на Украину».

Напомним, Wikimedia уже была оштрафована на 3 миллиона рублей за недостоверную информацию о действиях российской армии на Украине и на 2 миллиона рублей за размещение информации о способах производства пороха. Общая сумма штрафов, наложенных на организацию российскими судами, составляет 7 миллионов рублей.