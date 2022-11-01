"Тинькофф банк" прокомментировал заявление Тинькова об отзыве бренда

Олег Тиньков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Тинькофф банк" ответил на заявление миллиардера Олега Тинькова об отзыве бренда у кредитной организации, которая ему больше не принадлежит.

Как сообщает РИА Новости, представитель "Тинькофф банк" заявил, что все права на бренд принадлежат банку, следовательно, отозвать их невозможно.

"Все права на бренд "Тинькофф" принадлежат "Тинькофф Банку", - подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, Олег Тиньков в социальных сетях заявил, что начал процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка.

Как ранее писал сайт KP.RU, в мае 2022 года Олег Тиньков опубликовал в социальных сетях пост после того, как продал свою долю в головной компании Тинькофф Банка компании "Интеррос" Владимира Потанина. В нем предприниматель заявил, что у него "не осталось ничего в России", а принадлежащие его семье бренды Tinkoff и La Datcha покидают страну.