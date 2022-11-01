Армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Сербии приведены в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич.

«Президент республики отдал приказ армии Сербии повысить уровень боевой готовности, чтобы быть готовой ответить на любую задачу», – сказал глава Минобороны страны в эфире телеканала TV Happy.

По словам Вучевича, ситуация в Косове и Метохии усугубилась после решения властей запретить сербские автомобильные номера. Как отметил министр, Сербия не хочет воевать, но ее армия готова выполнить любую задачу.

Ранее власти Косово ввели штрафы в размере 150 евро для владельцев автомобилей, которые не сменили сербские регистрационные знаки. Решение вступило в силу во вторник, 1 ноября. Переходный период продлится до 21 апреля следующего года, затем полиция Косова будет конфисковывать автомобили с сербскими номерами.