Участников СВО в Амурской области освободят от транспортного налога

Военнослужащих из Амурской области, участвующих в СВО, освободят от транспортного налога. Фото: Александр КОЦ

В Амурской области участников специальной военной операции освободят от транспортного налога за 2022 год. Об этом губернатор Василий Орлов сообщил в ходе совещания с правительством региона. Мерой поддержки смогут воспользоваться военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, контрактники и добровольцы.

По словам главы области, сейчас законопроект проходит юридическую проверку.

«Ожидаем, что он будет принят в двух чтениях на ноябрьской сессии Законодательного собрания. Освобождение от транспортного налога можно будет получить на один автомобиль, - рассказал Василий Орлов. - Также в ближайшее время мобилизованные жители области начнут получать первые единовременные выплаты по 150 тысяч рублей. Средства будут зачислены на банковский счет, на который они получают денежное довольствие».

Кроме единовременной выплаты участникам СВО перечисляют компенсации за услуги ЖКХ и выплаты на детей. На каждого ребенка семьям военнослужащих в Амурской области выплачивают по 10 тысяч рублей. Компенсации за жилищно-коммунальные услуги составляют 18 тысяч рублей. Региональные власти также обеспечивают детей бойцов, проходящих службу в зоне спецоперации, бесплатным питанием. Горячие обеды получают школьники 5-11 классов и учащиеся средне-специальных учебных заведений.

По поручению губернатор Василия Орлова в Приамурье создан штаб психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Региональное министерство соцзащиты составило список психологов, готовых работать в штабе и оказывать родственникам бойцов психологическую помощь.