Песков заявил, что указ президента о завершении частичной мобилизации не нужен

Песков сообщил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальный указ президента России Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как отметил Песков, на этот счет есть заключение государственного правового управления администрации президента. По словам представителя Кремля, телеграммы насчет завершения частичной мобилизации отправлены Министерством обороны в военные комиссариаты. В них в частности сказано, что военкоматы должны больше рассылать повестки, уточнил он.

Как писал сайт KP.RU, накануне российское военное ведомство заявило, что все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в России, завершены. Как отметили в Минобороны РФ, в дальнейшем войска будут комплектоваться только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.