Донецкий хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ

Хакер из ДНР взломал американскую программу DELTA с расположением украинских войск Фото: EAST NEWS

Хакер из Донецкой народной республики (ДНР) взломал американскую программу DELTA, которая предназначена для оперативного управления войсками Вооруженных сил Украины. Информацию об этом подтвердил глава пресс-службы ДНР Даниил Безсонов во вторник, 1 ноября 2022 года.

По его словам, в программное обеспечение вносятся все данные о войсках – как собственных, так и противника.

"То, что наши спецслужбы получили к ней доступ, говорит о том, что мы теперь знаем все о противнике и знаем всё то, что враг знает о наших силах и средствах и их размещении", - написал Безсонов в своем телеграм-канале.

Предположительно, успешный взлом американской программы удался хакеру с псевдонимом "Джокер", о чем он сообщил в социальных сетях.

Он обратил внимание, что еще недавно украинцы смеялись над тем, что россияне пользуются бумажными картами, а теперь все электронные карты киевского режима оказались в распоряжении РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая производит, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Хакеры добавили, что планируют и дальше продолжать атаки "нового уровня" на сайты и системы управления Lockheed Martin.

Напомним, две группы российских хакеров взломали сайт Национального университета обороны Украины. Речь идет о хакерских группировках Beregini и RaHDIt. Они получили доступ к серверам ведомства и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в Донбассе.