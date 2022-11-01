Песков прокомментировал отказ Тинькова от российского гражданства

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение предпринимателей Олега Тинькова и Николая Сторонского об отказе от российского гражданства - это их право. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник, 1 ноября 2022 года.

Пресс-секретарь президента России добавил, что у бизнесменов фактически не осталось активов на территории нашего государства.

"Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть, фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране", - уточнил Дмитрий Песков.

Напомним, миллиардер и бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков удалил пост о том, что отказывается от российского гражданства.

После публикации ряда средств массовой информации о решении Тинькова отказаться от паспорта гражданина России пост был удален.

Как ранее писал сайт KP.RU, сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства для того, чтобы его компания получила банковскую лицензию в Великобритании.