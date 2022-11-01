Минобороны России заявило о нарушении управления украинскими войсками после массированного удара

Минобороны России заявило о существенном нарушении управления группировками ВСУ после удара по инфраструктуре Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России существенно нарушили управление группировками украинских войск после очередного массированного удара по критической инфраструктуре Украины, заявило Министерство обороны РФ.

«В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны РФ, после ударов были существенно затруднены перевозки железнодорожным транспортом резервов и материальных средств в районы боевых действий. Также российские войска нарушили производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, во вторник, 1 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России эффективно снижают военный потенциал Украины ударами по критической инфраструктуре страны.

Как писал сайт KP.RU, 10 октября 2022 российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре. Ракеты летели по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу.