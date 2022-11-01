Дорожная карта по газовому хабу в Турции появится к концу 2022 года

Дорожные карты по газовому хабу в Турции готовятся подготовить к концу 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара активизировала работу по созданию международного газового хаба в Турции, которые планируется возвести в кратчайшие сроки. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным турецких журналистов, дорожную карту по этому проекту планируется создать к концу 2022 года.

"После предложения Москвы создать в Турции газовый хаб по поставкам российского газа на внешние рынки работы в этом направлении активизировались, - говорится в публикации. - Составить дорожную карту для реализации намеченной цели в Анкаре планируют уже к концу текущего года".

Как ранее писал сайт KP.RU, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что международный газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки. По словам главы государства, наиболее подходящим местом дня международного газового хаба станет район Фракия в европейской части Турции.

Эрдоган добавил, что совместно с президентом России Владимиром Путиным они дали указание министрам энергетики двух стран начать соответствующие работы.

Напомним, турецкие ученые подготовили проект газового хаба в Турции, который будет способен транспортировать до 75 млрд кубометров голубого топлива в год. Проект был подготовлен за три месяца до того, как президент России Владимир Путин заявил, что Москва могла бы переместить в Турцию утраченный из-за диверсий на "Северных потоках" газовый хаб, необходимый для поставок в Европу.