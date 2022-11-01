В Кремле предупредили, что не оставят без внимание атаку на Черноморский флот РФ при участии Британии Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без внимания инцидент с Черноморским флотом в Севастопольской бухте. Он добавил, что руководство страны располагает данными разведки о сопричастности Британии к диверсии в отношении России.

“Наша спецслужба располагает данными о том, что руководство и координация атаки в Севастопольской бухте осуществлялась британскими консультантами”, - заявил Песков.

Также он отметил, что Великобритания имеет отношение к диверсии на стратегически важной энергетической инфраструктуре - “Северных потоках”. И в связи с этим призвал мировое сообщество “не игнорировать факты” и “не молчать”.

Пресс-секретарь пообещал, что Россия предпримет соответствующие шаги в отношении диверсантов: “конечно же, мы будем думать, безусловно, без этого нельзя”, -заключил Песков.

Во время трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана президент России Владимир Путин уточнил, что РФ “приостановила” участие в зерновой сделке по причине атаки на Черноморский флот. Он также добавил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины - ответная мера на покушение в Севастопольской бухте на российские корабли.