Украина наращивает импорт электроэнергии из Евросоюза на фоне ударов ВС РФ

Украинские чиновники информацию о массовых закупках электроэнергии подтверждают Фото: REUTERS

Украина с 30 октября нынешнего года закупила в Словакии 300 МВт электроэнергии. Информацию об этом распространило украинское онлайн-издание "Корреспондент".

Журналист этого СМИ утверждают, что, помимо покупки электричества у Словакии, также Киев активно закупает электроэнергию и у других стран Европейского союза (правда, в других случаях объемы закупок не раскрываются).

Известно, что 30 октября этого года Украиной импортировалось из Словакии по 25 МВт электроэнергии на протяжении семи часов (с 8:00 до 15:00). На 1 ноября 2022 года подтверждена поставка по 25 МВт в течение пяти часов (с 10:00 до 15:00).

Украинские чиновники косвенно подтверждают данную информацию, уточняя, что речь идет о плановых закупках электроэнергии.

Между тем, такие закупки идут на фоне массированных ракетных ударов Вооруженных сил РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. В ряде украинских регионов в связи с поражениями энергетических объектов сообщается о массовых отключениях света.