В КНР призвали обеспечить глобальную продовольственную безопасность в вопросе поставок украинского зерна Фото: REUTERS

Китайские власти настаивают на обеспечении глобальной продовольственной безопасности в связи с проблемами поставок украинского зерна в страны третьего мира и готовы содействовать укреплению международных связей по этому вопросу. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы готовы активизировать диалог и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, содействовать укреплению международного консенсуса по данному вопросу, вносить активный вклад ради обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - сообщил он на брифинге.

Китайский дипломат отметил, что КНР выступил с собственной инициативой по вопросу организации вывоза украинского зерна. Чжао Лицзянь считает, что в сложившейся ситуации все участники конфликта на Украине "должны проявлять сдержанность, избегая эскалации".

Напомним, сегодня, 1 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит без внимания инцидент в Севастопольской бухте и предпримет соответствующие шаги. Ссылаясь на данные "спецслужбы", он указал на причастность Британии к диверсии.

Во время трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана президент России Владимир Путин уточнил, что РФ “приостановила” участие в зерновой сделке по причине атаки на Черноморский флот. Он также добавил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины - ответная мера на покушение в Севастопольской бухте на российские корабли.

Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марк Фено заявил, что Республика работает над поиском альтернативных каналов для поставок зерна из Украины после того, как Россия решила выйти из “продовольственных соглашений”.