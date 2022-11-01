Зеленский обсудил с Макроном восстановление энергоинфраструктуры Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что побеседовал по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном, есть конкретные решения по усилению обороноспособности Украины и инициативы по восстановлению энергетической инфраструктуры.

"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры…", - отметил Зеленский в соцсетях.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года можно прочитать здесь.