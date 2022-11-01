Die Welt: Германия требует от Сербии выбрать между Россией и Евросоюзом

Германия требует от Сербии выбрать между Россией и Евросоюзом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии требует от властей Сербии выбрать между сотрудничеством с Россией и Евросоюзом, заявил представитель кабинета министров ФРГ.

«Необходимость решения становится все более острой ввиду геополитических событий», – передает его словам Die Welt.

Как отмечается в сообщении, Германия была удивлена и разочарована подписанием Сербией соглашения о расширении сотрудничества с Россией. В правительстве ФРГ заявляют, что такая позиция не согласуется с ожиданиями Берлина. Власти Германии ожидают от кандидатов на вступление в ЕС принятия санкций в отношении РФ, подчеркнули там.

В правительственных кругах ФРГ обещают поддержку президенту Сербии Александару Вучичу, если он пойдет по пути евроинтеграции. Если же сербский лидер выберет Москву, «последствия будут обратными», сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Запад поставил Белграду жесткие условия вступления в Европейский союз, одним из которых стало принятие антироссийских санкций.

Как писал сайт KP.RU, глава МВД Сербии Александар Вулин обвинил Запад в шантаже с целью введения санкций против России.