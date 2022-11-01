Латвия планирует пересмотр условий соглашения с РФ об использовании нефтепроводов

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Латвийские власти планируют пересмотреть межправительственное соглашение с Российской Федерацией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, которые проходят по территории страны, об этом сообщает в Telegraм-канале издание Baltnews.

"На этой неделе состоится совещание государственных секретарей (рабочий орган кабмина), в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии", - указывается в сообщении.

Как уточняется, латвийские чиновники хотят отменить статью 4 указанного документа, в которой говорится о невозможности подвергнуть собственность реквизиции, конфискации или национализации. В договоре российские компании являются иностранными инвесторами и их деятельность в Латвии осуществляется в соответствии с местными законами об иностранных инвестициях.

Планы по изменению условий соглашения власти Латвии связывают с санкциями в отношении России и тем, что с момента заключения договора «существенно изменились обстоятельства». Также латвийские чиновники указывают на Пакт 2001 года об ответственности государств за противоправные действия.