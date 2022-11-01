В США назвали главный “грех” Байдена Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден за период своего правления сделал много вещей, которые ослабили страну, но его главный грех - отказ от независимости в энергетике, заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо в эфире Fox News.

"Величайший грех президента Байдена состоит в отказе от энергетической независимости США. У нас она была, но на данный момент у нас ее нет", - сказал политик.

Он также выразил мнение, что нынешняя администрация Белого дома находится под влиянием "климатических экстремистов", которые “душат” энергетику страны.

Ранее Дональд Трамп обвинил Байдена в рекордной инфляции и потере энергетической независимости США. Экс-президент Соединенных Штатов уверен, что при его преемнике ситуация будет только усугубляться. Также экс-глава Белого дома поставил в вину Байдену позорное бегство из Афганистана.