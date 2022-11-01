Блинкен обсудит на встрече с коллегами по G7 в Германии помощь Украине Фото: REUTERS

Госсекретарь Энтони Блинкен на текущей неделе посетит Германию, чтобы обсудить с коллегами по G7 поддержку Украины, энергетический и продовольственный кризисы, сообщили в госдепартаменте.

Визит Блинкена в Мюнстер с целью участия во встрече глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" назначен на 3-4 ноября 2022 года.

"Министр G7 обсудят широкий круг актуальных глобальных вызовов, том числе, продолжение поддержки со стороны G7 демократической, суверенной и процветающей Украины…”, - говорится в тексте пресс-релиза.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года можно прочитать здесь.