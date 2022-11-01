Newsweek заявляет о дефиците лекарств, продуктов и топлива в США

Сокращение поставок дизеля в США усугубилось запретом на импорт энергоресурсов из России Фото: EAST NEWS

В США не хватает лекарств, рабочей силы, продуктов питания и топлива, об этом заявили в американском журнале Newsweek.

“Десятки секторов с трудом удовлетворяют спрос. США испытывают дефицит, начиная от рабочей силы и медикаментов и до комплектующих, необходимых для выполнения оборонного заказа”, - говорится в статье.

Со слов доцента университета Нотр-Дам Кейтлин Вовак, сокращение поставок дизеля в США усугубилось запретом на импорт энергоресурсов из России. Кроме того, конфликт на Украине сказывается и в других секторах, так как «замедленная глобальная цепочка поставок не позволяет поставщикам вовремя получать сырье».

Журнал поясняет, что проблемы с поставками из Китая из-за пандемии COVID-19 вызвали дефицит лекарств. Это связано с тем, что Китай продолжает «закрывать» населенные пункты в случае обнаружения случаев заболеваний. Также с пандемией коронавируса возникла и нехватка рабочей силы в США, она особенно заметна среди полицейских, учителей, заводских рабочих и водителей автобусов. Дефицит рабочей силы влечет нехватку продуктов питания и сюда добавляются сложности с логистикой, засуха и вспышки птичьего гриппа.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, с февраля текущего года США, ЕС, Канада, Австралия ввели пакеты санкций против России. Число ограничений достигло нескольких тысяч.