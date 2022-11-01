Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть новые территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия никому не позволит отторгнуть у нее новые регионы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе разговора с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть эти территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», – приводятся слова Медведева на сайте «Единой России».

Политик поблагодарил власти Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию украинского кризиса и референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В свою очередь президент африканской республики назвал недопустимым применение Западом односторонних санкций в отношении России.

Кроме того, в ходе переговоров стороны констатировали сохранение колониальной направленности в политике США в отношении африканских стран. Политики отметили необходимость создания механизма противодействия «применяемым западниками практикам неоколониализма». Также было решено ускорить решение вопроса об открытии в Хараре Музея освобождения Африки и монумента, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.