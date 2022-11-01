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НовостиПолитика1 ноября 2022 13:32

Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть новые территории

Москва будет использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей, пообещал политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть новые территории

Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть новые территории

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия никому не позволит отторгнуть у нее новые регионы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе разговора с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть эти территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», – приводятся слова Медведева на сайте «Единой России».

Политик поблагодарил власти Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию украинского кризиса и референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В свою очередь президент африканской республики назвал недопустимым применение Западом односторонних санкций в отношении России.

Кроме того, в ходе переговоров стороны констатировали сохранение колониальной направленности в политике США в отношении африканских стран. Политики отметили необходимость создания механизма противодействия «применяемым западниками практикам неоколониализма». Также было решено ускорить решение вопроса об открытии в Хараре Музея освобождения Африки и монумента, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.