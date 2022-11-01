Медведев заявил, что лишь полная и окончательная победа России на Украине станет гарантией от глобального конфликта

Дмитрий Медведев сделал важное заявление о спецоперации РФ на Украине Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полной и тотальной победы РФ в спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал 1 ноября 2022 года в ходе встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Также Медведев уверен, что лишь полная и окончательная победа РФ на Украине станет гарантией защиты всего мира от глобального конфликта, к которому всю планету подталкивает Запад.

Кроме того, Медведев отметил, что цели специальной военной операции РФ на Украине остаются прежними, а сама СВО проходит по плану.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля нынешнего года по решению российского президента Владимира Путина. Главными целями СВО называются денацификация и демилитаризация Украины. Назначенный недавно командующий российской группировкой войск в зоне проведения СВО генерал Сергей Суровикин заявил о том, что в ходе спецоперации Вооруженным силам РФ противостоит "преступный киевский режим".