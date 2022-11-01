В Москве ежегодно проводится более 4,5 тысяч наблюдений за карстовыми процессами

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

Специалисты геологической службы Мосэкомониторинга Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы постоянно отслеживают карстово-суффозионные процессы в городе. Наиболее активно такие процессы развиваются в северо-западных районах около станций метро «Беговая», «Полежаевская» и «Октябрьское Поле» (участок Ходынский).

«На площади около восьми квадратных километров известно 44 участка карстово-суффозионных воронок, - рассказали в Мосэкомониторинге. - Пик активности карстово-суффозионного процесса пришёлся на 60-70-е годы XX века, когда и образовалось большинство воронок. На сегодня активность процесса значительно снизилась, а воронки ликвидированы при освоении территории, например, засыпаны или заасфальтированы».

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

Каждый год геологическая служба обследует Ходынский участок. Сюда входят визуальные наблюдения на месте с проверкой территории вокруг ранее сформировавшихся карстово-суффозионных воронок. Специалисты также проводят инструментальные измерения осадки зданий в зоне карстовой опасности. Для этого используют 174 деформационные стенные марки - специальные знаки, которые закрепляются на фасаде и внутри строения для отслеживания изменений в конструкции сооружения.

«По визуальным наблюдениям отмечается тенденция снижения количества карстово-суффозионных воронок с признаками деформации окружающей застройки», - отметили в Мосэкомониторинге.

Эксперты связывают это с подъёмом уровня подземных вод, замедляющего карстовый процесс, а также с ремонтом зданий и инженерных коммуникаций. Как подчеркнули в ведомстве, инструментальные наблюдения за последние 15 лет показывают незначительные осадки зданий, не представляющие угрозу их сохранности.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

ЦИФРЫ

Сегодня мониторинг развития опасных геологических процессов и состояния подземных вод в Москве включает:

- 13 участков глубоких оползней;

- 1 карстово-суффозионный участок;

- 3 участка развития суффозии;

- 80 участков оползневых, эрозионных и других процессов в долинах малых рек;

- 426 грунтовых реперов и 24 инклинометрические скважины для контроля поверхностных и глубинных смещений оползней.

Ежегодно геологическая служба проводит в столице более 7,2 тысяч наблюдений - замеров, обследований, опробований.

Кроме того, в аналитической инспекции Мосэкомониторинга работает крупнейшая в России химико-аналитическая эколаборатория:

- с аккредитацией на определение 684 показателей в 12 средах (вода, воздух, почвы, отходы, моторное топливо и др.);

- с использованием более 300 методик выполнения количественного химического анализа для различных объектов;

- с проведением порядка 200 тысяч элементоопределений в год.

Инспекция занимается расследованиями экологических происшествий в рамках государственного экологического мониторинга в Москве. Помимо этого, обеспечивает инструментальное и аналитическое сопровождение проверок соблюдения природоохранных норм и правил (со стороны Департамента природопользования и надзорных органов).