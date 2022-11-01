В Оренбурге изменили график работы молочной кухни. Фото: Радий Хабиров

В Оренбурге увеличили время работы пунктов детской молочной кухни. Об этом 56orb.ru сообщили в администрации города.

Изменения в графике работы пунктов произошли из-за приближающегося праздника – Дня народного единства, который ежегодно отмечается в нашей стране 4 ноября. Оренбуржцы смогут отдохнуть три дня – с 4 по 6 включительно, так как в этом году праздник выпал на пятницу.

Депутаты приняли решение сделать рабочую неделю короче и для раздаточных пунктов. График работы в будни с 07:00 до 13:00. В выходные молочная кухня не работает, а это значит в будущую пятницу сотрудники пункта раздачи тоже будут отдыхать.

Всего в оренбургском Центре здорового питания их три. Находятся они по адресам: улица Пролетарская 314, Розы Люксембург 188 и на проспекте Гагарина 25/3. Напоминаем, что детская молочная кухня функционирует с 1953 года.