Сенатор Клишас назвал неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Введение в России уголовной ответственности за уклонение от мобилизации неактуально, считает сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю, несмотря на очевидный пробел в законодательстве», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в Государственной думе предложили ввести поправки в УК РФ о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно законопроекту, за уклонение от мобилизации будут предусмотрены штрафы от 200 до 500 тысяч рублей, а также принудительные работы сроком до пяти лет и лишение свободы на пять лет.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, речь идет не о частичной мобилизации как таковой. Он подчеркнул, что мобилизации в Росси не было с 1941 года, и поэтому многие законы о ней не работали. В настоящее время 328-я статья УК РФ за уклонение от призыва касается только тех, кто призываются на службу впервые, напомнил депутат.