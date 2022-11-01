Норвежские инструкторы обучили около 100 украинских военных работе с ЗРК NASAMS

В Германии около ста украинских военных заканчивают обучение по использованию и обслуживанию ЗРК NASAMS Фото: wikimedia.org

В Германии около ста украинских военных заканчивают обучение по использованию и обслуживанию ЗРК NASAMS, об этом сообщает New York Times.

"Несколько десятков бойцов украинских ПВО в Германии завершают обучение использованию сложной системы NASAMS, предваряя путь для доставки первых систем на Украину в течение следующих нескольких дней", - рассказывает газета.

По данным издания, в течение двух недель с украинскими военными работали норвежские инструкторы и обучали их использованию и обслуживанию ЗРК NASAMS и боеприпасов к ним.

Пентагон сообщил, что ЗРК NASAMS будут переданы на Украину, как только закончится обучение украинских военных. При этом было заявлено, что первые комплексы поступят «в ближайшем будущем», а в дальнейшем в планах передать еще шесть установок.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, киевские власти большое внимание уделяют запросу средств противовоздушной обороны. При этом говорится о "защите критически важной инфраструктуры" от ударов российскими крылатыми ракетами.

31 октября российские военные нанесли ракетные удары по каскаду гидроэлектростанций на Днепре.