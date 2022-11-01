Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг "зерновой сделки"

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган в процессе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщили сегодня, 1 ноября, в канцелярии турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора обсуждались региональные вопросы, особенно последние события в российско-украинском конфликте. Президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать с необходимыми предложениями перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна", - уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия приостановила участие в зерновой сделке после террористической атаки на Севастополь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года можно прочитать здесь.