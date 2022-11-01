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НовостиПолитика1 ноября 2022 14:31

Bloomberg: Финляндия и Швеция не отказываются от планов размещения ядерного оружия у границ России

Пока страны ожидают ратификации договора о членстве в НАТО Турцией и Венгрией
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Финляндия и Швеция не отказываются от планов размещения ядерного оружия у границ России Фото: соцсети

Финляндия и Швеция не отказываются от планов размещения ядерного оружия у границ России Фото: соцсети

Финляндия и Швеция пока не планируют отказываться от размещения ядерного оружия НАТО рядом с границами России

По информации Bloomberg, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее стране не должны ставить предварительных условий для вступления в Североатлантический альянс. Как отметила политик, этот вопрос не обсуждается, так как Хельсинки ожидают ратификации договора о членстве Финляндии в НАТО Турцией и Венгрией.

В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал естественным общую позицию Хельсинки и Стокгольма по размещению ядерного оружия. Он отметил, что страны Северной Европы должны принять все условия НАТО.

Напомним, ранее стало известно, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение ядерного оружия в стране.

Как писал сайт KP.RU, в июне этого года помощник генсека альянса Камий Гран заявил, что Брюссель не гарантирует неразмещение ядерного оружия на территории Финляндии и Швеции при их вступлении в НАТО.