Bloomberg: Финляндия и Швеция не отказываются от планов размещения ядерного оружия у границ России

Финляндия и Швеция не отказываются от планов размещения ядерного оружия у границ России Фото: соцсети

Финляндия и Швеция пока не планируют отказываться от размещения ядерного оружия НАТО рядом с границами России

По информации Bloomberg, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее стране не должны ставить предварительных условий для вступления в Североатлантический альянс. Как отметила политик, этот вопрос не обсуждается, так как Хельсинки ожидают ратификации договора о членстве Финляндии в НАТО Турцией и Венгрией.

В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал естественным общую позицию Хельсинки и Стокгольма по размещению ядерного оружия. Он отметил, что страны Северной Европы должны принять все условия НАТО.

Напомним, ранее стало известно, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение ядерного оружия в стране.

Как писал сайт KP.RU, в июне этого года помощник генсека альянса Камий Гран заявил, что Брюссель не гарантирует неразмещение ядерного оружия на территории Финляндии и Швеции при их вступлении в НАТО.