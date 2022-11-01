Глава Кузбасса Сергей Цивилев: На строительстве северо-западного обхода Кемерова обустроили технологическую дорогу

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе завершен один из основных этапов строительства северо-западного обхода Кемерова - обустройство технологической дороги. По ней круглогодично будут доставляться стройматериалы и спецтехника. Строительство обхода Кемерова ведется в рамках программы социально-экономического развития региона до 2024 года, утвержденной президентом Владимиром Путиным. Финансирование ведется за счет федерального и регионального бюджета.

«Несмотря на массированные западные санкции и сложную геополитическую обстановку, строительство этого стратегически важного для многих регионов Сибири и Дальнего Востока объекта Кузбасс ведет с соблюдением графика, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Дорога-обход Кемерова позволит стабилизировать внутрироссийскую транспортную логистику на данном участке. Для безопасного и безостановочного пропуска потока большегрузов и укрепления торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии особенно важно запустить его в срок - во второй половине 2024 года».