Шойгу обсудил с министром обороны Турции приостановку участия РФ в зерновой сделке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообщался со своим турецким коллегой Фото: kremlin.ru

Российский министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с руководителем оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром. В ходе диалога стороны обсудили приостановку участия Москвы в реализации зерновой сделки.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что общение по телефону между Шойгу и Акаром состоялось по инициативе Анкары.

Главной темой беседы стало соглашение по вывозу зерна из украинских портов, участие в котором Россия ранее официально приостановила. Иные подробности разговора Шойгу и турецкого министра обороны не сообщаются.

Ранее в российском МИДе назвали условие для возобновления участия Москвы в зерновой сделке. Для этого Украина должна будет предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях.

В любом ином случае Россия не станет возвращаться к участию в данном соглашении, отмечают во внешнеполитическом ведомстве РФ.