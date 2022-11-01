Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 ноября 2022 14:53

Шойгу обсудил с министром обороны Турции приостановку участия РФ в зерновой сделке

Разговор двух министров состоялся по инициативе Анкары
Александр КИСЛОВ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообщался со своим турецким коллегой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообщался со своим турецким коллегой

Фото: kremlin.ru

Российский министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с руководителем оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром. В ходе диалога стороны обсудили приостановку участия Москвы в реализации зерновой сделки.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что общение по телефону между Шойгу и Акаром состоялось по инициативе Анкары.

Главной темой беседы стало соглашение по вывозу зерна из украинских портов, участие в котором Россия ранее официально приостановила. Иные подробности разговора Шойгу и турецкого министра обороны не сообщаются.

Ранее в российском МИДе назвали условие для возобновления участия Москвы в зерновой сделке. Для этого Украина должна будет предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях.

В любом ином случае Россия не станет возвращаться к участию в данном соглашении, отмечают во внешнеполитическом ведомстве РФ.